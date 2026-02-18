Benfica unterstützt Prestianni und versucht, Real Madrids Version des rassistischen Vorfalls zu zerschlagen

HQ

Benfica-Spieler Gianluca Prestianni hat sich gegen die Vorwürfe von Vinícius Jr. verteidigt, er habe ihn mit rassistischen Beleidigungen beleidigt, und seine Version aus den Vorfällen des 1:0-Champions-League-Spiels zwischen Benfica und Real Madrid präsentiert, das mit einem Sieg für Madrid durch ein Tor von Vinícius endete. Bei der Feier warf Vinícius Prestianni vor, ihn "Affe" genannt zu haben, und informierte den Schiedsrichter, der das Anti-Rassismus-Protokoll aktivierte und das Spiel abbrach.

Mangels Beweisen (was auch immer Prestianni sagte, er hielt sich mit dem Shirt den Mund zu, sodass kein Lippenlesen möglich ist) wurde das Spiel zehn Minuten später wieder aufgenommen. Es gab dennoch einige Vorfälle, da Mourinho wegen seiner Proteste die Rote Karte sah und versuchte, den Schiedsrichter dazu zu bringen, Vinícius eine zweite Gelbe Karte zu zeigen.

Nach dem Spiel, als alle Real-Madrid-Spieler Vinícius verteidigten, unterstützte Benfica öffentlich Prestianni und teilte Prestiannis Post, in dem er bestritt, Vinícius als "Affe" bezeichnet zu haben:

"Ich möchte klarstellen, dass ich zu keinem Zeitpunkt rassistische Beleidigungen gegen den Spieler Vinícius Júnior gerichtet habe, der leider das Gehörte falsch interpretiert hat. Ich war niemals rassistisch gegenüber jemandem, und ich bereue die Drohungen, die ich von den Real-Madrid-Spielern erhalten habe."

Später teilte Benfica ein Video, in dem sie versuchten, Real Madrids Version der Ereignisse zu zerlegen: "Wie die Bilder zeigen, konnten die Real-Madrid-Spieler angesichts der Entfernung nicht gehört haben, was sie vorgeben zu hören."

Prestianni äußerte sich weiter zu dem Thema und teilte Benficas Beitrag und fügte hinzu: "Jemanden etwas Ernstes zu beschuldigen ist nicht richtig, und noch weniger, wenn es nicht wahr ist. Und alle zeigen mit dem Finger auf mich, weil ich mich mit meinem Trikot bedecke, obwohl sie wissen, dass alle Fußballspieler sich den Mund zuhalten, um zu reden."

Prestianni hat Vinícius nicht offenbart, was er gesagt hat, noch warum er sich dafür den Mund zugehalten hat. Und im Video ist Mbappé nicht weit von Prestianni und Vinícius entfernt zu sehen und dreht sich auch um, nachdem Prestianni gesagt hat, was auch immer er gesagt hat...