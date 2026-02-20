Benfica kontert gegen Real Madrid und verurteilt Valverde wegen gewalttätigen Verhaltens

HQ

Während die UEFA untersucht, ob Benfica-Spieler Gianluca Prestianni Vinícius beleidigt und als "Affe" bezeichnet hat, hat der portugiesische Klub beschlossen, Real Madrid wegen eines weiteren Vorfalls zu verurteilen: Sie behaupten, der Real-Madrid-Spieler Fede Valverde habe eine Aggression gegen Samuel Dahl begangen, und weder der Schiedsrichter François Letexier noch der VAR griffen ein.

Sie behaupten, dass Valverde in der 83. Minute Dahl geohrfeigt hat, eine Aktion, die laut Verein eine Rote Karte hätte bedeuten müssen, auch wenn der Schlag keinen Kontakt traf.

Nun muss die UEFA feststellen, ob Valverde gewalttätiges Verhalten gezeigt hat und ob Prestianni diskriminierendes Verhalten gegenüber Vinícius gezeigt hat. Wie von AS angemerkt, würde eine Partie der UEFA auf der Seite von Benfica den Schiedsrichter und den VAR diskreditieren, sodass eine Entscheidung nicht leichtfertig getroffen wird.

Zwei Untersuchungen und nur fünf Tage vor dem Rückspiel des Champions-League-Play-offs, am Mittwoch, den 25. Februar, wenn Benfica das Bernabéu in Madrid besuchen wird.