HQ

Benfica hat eine Erklärung veröffentlicht, nachdem die UEFA angekündigt hatte, dass sie eine Untersuchung des Spiels gegen Real Madrid am Dienstagabend einleiten werden, bezüglich der Vorwürfe von Vinícius Jr., der Spieler Gianluca Prestianni habe den brasilianischen Spieler als "Affe" bezeichnet.

Sollte Prestianni diskriminierendes Verhaltens schuldig befunden werden, könnte er mit einer Sperre von zehn Spielen rechnen, obwohl es nahezu unmöglich sein wird, zu beweisen, was Prestianni Vinícius nannte, als er sich mit dem Hemd den Mund bedeckte. In der Zwischenzeit erklärte Benfica, dass sie "vollständig mit den Bitten der UEFA zusammenarbeiten und weiterhin Prestiannis Version der Ereignisse unterstützen, deren Verhalten im Verein stets von Respekt vor Gegnern, Institutionen und den Prinzipien geleitet wurde, die Benficas Identität definieren."

In der Erklärung griff Benfica die Worte von Trainer Mourinho von gestern Abend auf und verwendete Eusébio da Silva Ferreira, Benficas besten Torschützen aller Zeiten, um zu verteidigen, dass der Verein nicht rassistisch sei: "Der Verein bekräftigt klar und unmissverständlich sein historisches und unerschütterliches Engagement, die Werte von Gleichheit, Respekt und Inklusion zu wahren, die den Grundwerten seiner Gründung entsprechen und deren größtes Symbol Eusébio ist."

Am Dienstagabend sagte Mourinho, dass "als er (Vinícius) über Rassismus stritt, ich ihm sagte, die größte Person in der Geschichte dieses Vereins sei schwarz" (obwohl es nie von einem Real Madrid-Spieler oder irgendjemandem infrage gestellt wurde, dass Benfica oder ihre Fans rassistisch seien, wobei Prestianni der einzige Beschuldigte ist, wie Mbappé erklärte: "Es gibt 70.000 Menschen, die nichts getan haben, die nur hierher gekommen sind, um ihr Team zu unterstützen").

Eusébio da Silva Ferreira, der 2014 im Alter von 71 Jahren verstarb, ist Benficas ikonischster Spieler, Gewinner des Ballon d'Or 1965, Gewinner des Europapokals 1962, elf Meistertitel in Portugal sowie zahllose Kollektiv- und Einzeltitel in seiner Karriere.