Benedict Cumberbatch ist noch nicht bereit, seinen Mantel an den Nagel zu hängen

Während sich das Marvel Cinematic Universe (MCU) ohne Schlüsselfiguren wie Iron Man und Captain America weiterentwickelt, bleibt Doctor Strange eine zentrale Figur in den kommenden Handlungssträngen. Benedict Cumberbatch, der den ikonischen Zauberer seit 2016 verkörpert, teilte kürzlich seine Gedanken über die Reise seines Charakters mit und verriet, was als nächstes für Doctor Strange kommt.

Nach seinem dramatischen Auftritt in Doctor Strange in the Multiverse of Madness hat Benedict Cumberbatch auf dem Red Sea Film Festival in Saudi-Arabien über die Rückkehr des kultigen Zauberers in das Marvel Cinematic Universe für Avengers: Doomsday gesprochen, der 2026 in die Kinos kommen soll.

Cumberbatch teilte seine Begeisterung über die Rückkehr in die Rolle, insbesondere über die Möglichkeit, erneut mit den Russo-Brüdern, den Regisseuren hinter Avengers: Endgame, zusammenzuarbeiten. Er teaserte auch die faszinierende Aussicht an, dass Robert Downey Jr. als Doctor Doom an der Seite von Chris Evans im kommenden Film zurückkehren wird.

Avengers: Doomsday verspricht einige aufregende Entwicklungen mit sich zu bringen, vor allem, wenn sich das MCU in Phase 6 wagt. Da die Handlung von Doctor Strange nach Multiverse of Madness noch offen ist, sind die Fans gespannt, wie sich sein Charakter entwickelt. Was Cumberbatch betrifft, so ist er begierig darauf, tiefer in die Komplexität von Doctor Strange einzutauchen und insbesondere die Kosten seines Strebens nach Kontrolle zu erforschen – ein Thema, das den Charakter seit seinem ersten Auftritt geprägt hat.

Wird Avengers: Doomsday der perfekte Schauplatz für das nächste Kapitel von Doctor Strange sein? Die Fans müssen bis 2026 warten, um es herauszufinden.