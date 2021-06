Bend Studios hilft Sony beim Entwickeln einer neuen Marke

You're watching Werben

In einer der Tierfabeln von Äsop will der Fuchs die Trauben nicht, weil er bemerkt, dass er sie ohnehin nicht erreichen kann. Diese alte Geschichte macht deutlich, dass der Fuchs kein Spieler war. Denn als einige engagierte Fans herausfanden, dass eine Fortsetzung von Days Gone durch Sony abgelehnt wurde, gab es plötzlich nichts, was sie lieber hätten, als eine Fortsetzung des halberfolgreichen Open-World-Zombie-Spiels.

Bend Studio und Sony sind jedoch weiterhin gute Freunde, die zusammen an einem neuen Projekt arbeiten. Worum es sich dabei konkret handelt, ist unklar. Eine neue, aufregende Marke soll es werden, die alle Beteiligten leidenschaftlich werden lässt. Erfahrungen aus dem eingangs erwähnten Open-World-Actionspiel lassen sich in diesen nächsten Titel wohl ebenfalls einbringen, erklärt Hermen Hulst, Leiter der Playstation Studios in einem Artikel.