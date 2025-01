Bend Studio lässt praktisch alle seine Vertragsarbeiter das Unternehmen verlassen

HQ

Vor zwei Wochen berichteten wir, dass Sony zwei große Live-Service-Projekte einstellte, ein God of War-bezogenes Projekt, das von Bluepoint entwickelt wurde, und ein geheimes, das von Bend entwickelt wurde. Während viele in unseren Kommentaren sagten, dass sie des Live-Service-Modells überdrüssig seien und daher der Entwicklung überhaupt nicht nachtrauerten, machten sich viele auch Sorgen über Studioschließungen und/oder Entlassungen.

Glücklicherweise gibt es beide Entwickler noch, aber leider haben sich die Befürchtungen vor Entlassungen bewahrheitet. Game Developer berichtet, dass ein ehemaliger Bend-Mitarbeiter nun sagt, dass das Management "die Entscheidung getroffen hat, alle laufenden Verträge vorzeitig zu kündigen, mit Ausnahme einiger weniger, die in Vollzeit eingestellt werden".

Das hört sich so an, als gäbe es leider eine ganze Reihe von Menschen, die aufgrund der schlechten Entscheidung des Managements jetzt ohne Job sein werden. Was glauben Sie, wie das gehandhabt wurde?