Bend Studio gibt Erklärung zu den jüngsten "Woke"-Kommentaren des ehemaligen Kreativdirektors ab

Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte John Garvin, der ehemalige Creative Director von Bend Studio, als der Entwickler an Days Gone arbeitete, ein paar Tweets, in denen er darüber sprach, warum das Spiel in den Augen der Kritiker nicht beeindruckte. Es wurde erwähnt, dass es an "aufgeweckten Rezensenten" lag, wenn auch wenn die Fehler nicht halfen. Unnötig zu sagen, dass diese Haltung bald dazu führte, dass Garvin die Tweets löschte, aber der Schaden war bereits angerichtet.

Nach dieser Situation hat Bend Studio nun eine Erklärung veröffentlicht, in der es auf Garvins Kommentare eingeht und offiziell erklärt, dass es keine ähnliche Haltung einnimmt.

"Wir kennen die Kommentare unseres früheren Creative Directors bei Days Gone zu seiner persönlichen Sicht auf die kritische Rezeption unseres geistigen Eigentums. Bend Studio teilt weder seine Meinung noch spiegelt es seine Ansichten über unser Team wider. Unser Studio ist sehr stolz auf die Arbeit, die wir bei Days Gone geleistet haben, und ist jedem Entwickler dankbar, der sein Herz und seine Seele hineingesteckt hat."

In der Erklärung heißt es weiter: "Wir sind unglaublich demütig über die Unterstützung unserer Days Gone-Community und wir werden weiterhin eure Begeisterung für unsere Welt und unsere Charaktere teilen, während wir in die Zukunft blicken."

Im Laufe der Jahre seit dem Debüt von Days Gone haben Fans nach einer Fortsetzung gefragt und sogar eine Petition gestartet, die immer größer geworden ist.