Ben und Alex überprüfen und bewerten die Summer Game Fest-Shows in der neuesten The Gamereactor Show

Jetzt, da Summer Game Fest hinter uns liegt, haben The Gamereactor Show Crew von Ben und Alex beschlossen, sich zusammenzusetzen und diesen Start in die Sommer-Event-Saison zu rekapitulieren, zu überprüfen und einzuordnen.

Wir sind zusammengekommen, um über Summer Game Fest Live, Xbox Games Showcase, Ubisoft Forward und auch ein wenig über die jüngsten Nintendo Direct zu sprechen. Dann beschlossen wir, eine mit der anderen zu vergleichen, bevor wir unsere persönlichen Ranglisten der Shows teilten und auch die PlayStation State of Play einbezogen, die kurz davor stattfanden.

Um zu sehen, welche Shows uns am besten gefallen haben und wie die individuellen Rankings von Ben und Alex aussehen, hören Sie sich unbedingt die neueste Folge von The Gamereactor Show unten oder auf Apple Podcasts, Amazon Music/Audible, Spotify und Spreaker an.