Ben und Alex teilen ihre Gedanken zum Assassin's Creed Shadows -Diskurs in der neuesten The Gamereactor Show

Es gibt derzeit viele Diskussionen über Assassin's Creed Shadows und die Darstellung im Spiel und die Art und Weise, wie einige historische Figuren aufgenommen wurden. Es ist ein sehr brisantes Thema, weshalb wir dachten, es ist an der Zeit, in der neuesten Folge von The Gamereactor Show über das Spiel zu sprechen.

Ben und Alex haben sich zusammengetan, um über die widersprüchliche Enthüllung des kommenden Ubisoft-Titels zu sprechen und ihre Gedanken über den Diskurs darüber auszutauschen.

In der Show, der 25. Show, um genau zu sein, unterhalten wir uns auch über das kürzlich bestätigte Grand Theft Auto VI -Veröffentlichungsfenster, die Rezensionen und ersten Eindrücke von Francis Ford Coppolas Megalopolis und sprechen ein wenig über die große Enthüllung von 2K, die für die diesjährige Summer Game Fest -Show geplant ist.

