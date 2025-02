Ben und Alex sprechen Kingdom Come: Deliverance II über die neueste Folge der Gamereactor Show

HQ

Zu sagen, dass Kingdom Come: Deliverance II die Erwartungen bereits erfüllt hat, ist wahrscheinlich ziemlich korrekt. Das Spiel wurde von den Kritikern, einschließlich uns, sehr gut aufgenommen, und viele betrachten es als das erste Spiel des Jahres 2025. Dies kommt dann zu den großartigen Steam-Spielerzahlen am Starttag und auch zu erstaunlichen Verkäufen auf der ganzen Linie hinzu, die dazu führten, dass es in weniger als 24 Stunden zu einem Millionenseller wurde. Da in den Augen der Öffentlichkeit zweifellos ein großes Wochenende für das Spiel bevorsteht, haben wir uns entschieden, die neueste Episode von The Gamereactor Show der RPG-Fortsetzung von Warhorse zu widmen.

Das ist richtig, Alex und ich haben uns zusammengetan, um Kingdom Come: Deliverance II in den Mittelpunkt der neuesten Episode der Serie zu stellen, für einen speziellen Reviewcast, in dem wir darüber sprechen, was uns gefällt, was uns nicht so gut gefallen hat und warum das Spiel generell eine so wunderbare Kreation ist.

Schauen Sie sich die neueste Folge des Podcasts unten an oder besuchen Sie Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker, um sie auch anderswo zu sehen.