Ben und Alex sprechen in der neuesten The Gamereactor Show über ihre bisherigen Lieblingsfilme des Jahres 2024

HQ

Jetzt, in der zweiten Hälfte des Jahres 2024, haben wir auf die ersten sechs Monate des Jahres zurückgeblickt, um zu besprechen, von welchen Spielen und Filmen wir bisher am meisten beeindruckt waren. Während Sie spezielle Artikel zu beiden Prämissen (Spiele und Filme) lesen können, haben wir diese Themen auch in den letzten Episoden von The Gamereactor Show diskutiert.

In der 29. Folge haben Alex und ich uns zusammengetan, um über unsere bisherigen Lieblingsfilme des Jahres 2024 zu sprechen. Obwohl es einige Ähnlichkeiten gab, haben wir letztendlich zwei einzigartige Top-3-Filme herausgebracht, also um zu sehen, welche drei Streifen mir und Alex am meisten aufgefallen sind, sollte man sich unbedingt die neueste Folge des Podcasts ansehen.

Sie finden die Episode auf Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible und Spreaker und natürlich unten.