Ben und Alex schwärmen in der neuesten Folge von The Gamereactor Show von Arcane

Wir nähern uns der letzten Episode von The Gamereactor Show für 2024, da wir nun im Dezember sind und uns auf eine entspannte Weihnachtszeit vorbereiten. Doch bevor es soweit ist, steht die vorletzte Show des Jahres an. Für diese Folge haben Alex und ich uns zusammengetan, um ausführlich über die beeindruckende Serie Arcane zu diskutieren und unsere Begeisterung zu teilen.

Wir analysieren die Serie und beleuchten, was sie zu einem außergewöhnlichen Projekt macht. Dabei gehen wir auf unsere Lieblingselemente ein und betrachten die wenigen Bereiche, die etwas mehr Feinschliff verdient hätten, um aus Arcane eine wirklich perfekte Serie zu machen. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Zukunft der animierten League of Legends-Serien und überlegen, wie Arcane unsere Sichtweise beeinflussen könnte.

Anschließend wenden wir uns wieder Avowed zu, um die neuesten spannenden Entwicklungen rund um das Spiel zu besprechen. Wir erläutern, warum diese keinen Einfluss auf unseren Eindruck vom RPG aus dem Hause Obsidian haben und wie sehr wir uns darauf freuen.

Um all dies und mehr zu hören, schauen Sie sich Episode 37 von The Gamereactor Show unten an, oder auch auf Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible und Spreaker.