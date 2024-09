Ben und Alex diskutieren PS5 Pro und den Misserfolg von Concord im neuesten Podcast von The Gamereactor Show

HQ

Der September war bereits ein absolut verrückter Monat für die Games-Branche. Xbox entließ eine Menge zusätzlicher Mitarbeiter, Sony schloss ein Spiel, das es gerade erst veröffentlicht hatte, und enthüllte dann eine Konsole, von der viele behaupten, dass sie unnötig ist, zwei Spiele, die parallel auf den Markt kamen und sich an die Spitze der Game of the Year -Diskussion katapultierten, und all das ist passiert, bevor wir überhaupt die Hälfte des Monats hinter uns haben.

Speziell mit diesem Gedanken im Hinterkopf haben wir die neueste Episode von The Gamereactor Show aufgebaut. Alex und ich haben uns zusammengetan, um über die Enthüllung des PS5 Pro zu diskutieren und ob wir es tatsächlich brauchen oder nicht, wir reden über das Scheitern von Concord und wo Kritik am Spiel gerechtfertigt ist und wo nicht, tauschen wir einige kurze Gedanken zu Astro Bot und Warhammer 40,000: Space Marine II aus und diskutieren, wie sie in die GOTY-Diskussion passen, Und natürlich lassen wir uns ablenken und unterhalten uns über ein paar weniger erwartete Dinge.

