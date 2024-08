Ben und Alex diskutieren Deadpool & Wolverine in der neuesten The Gamereactor Show

HQ

Jetzt, da der einzige Marvel Cinematic Universe -Film, der 2024 debütiert, in Form von Deadpool & Wolverine eingetroffen ist, und jetzt, da genug von euch in die Kinos geströmt sind, um den Film zu sehen und ihn innerhalb seiner ersten Woche zum viertgrößten Film des Jahres 2024 zu katapultieren, haben wir beschlossen, den Vorhang zurückzuziehen und die 30. Episode von The Gamereactor Show für eine Spoliercast-Episode dem Film zu widmen.

Das ist richtig, in dieser Episode besprechen wir Deadpool & Wolverine in seiner Gesamtheit, was bedeutet, dass wir, wenn Sie den Film noch nicht gesehen haben, empfehlen wir, die neue Folge der Show nicht auf Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible, Spreaker und unten anzuhören, bis Sie es getan haben.

Wenn ihr den Film gesehen habt und euch gefragt habt, was ich und Alex über Deadpool & Wolverine und den allgemeinen Zustand des MCU derzeit denken, dann vergesst nicht, euch die neue Folge anzuhören, in der wir in die Details eintauchen und in feurige Debatten über das Gute und Schlechte der Filmmaschine von Marvel geraten.