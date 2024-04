Ben Stiller war verblüfft, als Zoolander 2 floppte

Die Zoolander-Fortsetzung hatte nicht die gleiche Wirkung wie der Originalfilm, eine Tatsache, die Ben Stiller wirklich schockierte und verwirrte, als der Film floppte und während seines Kinostarts im Kino zu kämpfen hatte.

Als er über diese Situation sprach, trat Stiller kürzlich im Podcast "Fail Better " von David Duchovny auf (danke, People), wo er seine Verwirrung über die Leistung des Films an den Kinokassen zum Ausdruck brachte, wo er trotz eines Budgets von etwa 50 Millionen US-Dollar insgesamt rund 57 Millionen US-Dollar einspielte.

"Ich dachte, jeder will das." sagte Stiller. "Und dann denke ich: 'Wow, ich muss das wirklich vermasselt ---. Es sind nicht alle hingegangen. Und es hat diese schrecklichen Kritiken bekommen. Es hat mich wirklich ausgeflippt, weil ich dachte: 'Ich wusste nicht, dass es so schlimm ist?' Was mich dabei am meisten erschreckt hat, war, dass ich das verliere, was ich lustig finde, das Hinterfragen von dir selbst... Auf Zoolander 2 war es definitiv blind für mich. Und es hat mich auf jeden Fall lange beeinflusst."

Stiller erwähnte, dass das Scheitern von Zoolander 2 der notwendige Katalysator für ihn war, um einen größeren Sprung in die Regie zu wagen, etwas, dem er sich seitdem verschrieben hat und mit dem er bessere Erfolge erzielt hat, wie Apple TV + Severance zu beweisen scheint.