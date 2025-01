Ben Stiller verrät, wann Severance enden wird

HQ

Severance Da das Veröffentlichungsdatum von Staffel 2 immer näher rückt, scheint es so, als ob sich einige bereits darüber wundern, wie die Serie zu Ende gehen wird und ob wir irgendwann eine weitere Staffel sehen werden. Ben Stiller hat Antworten auf beides, denn er sorgt dafür, dass wirSeverance eine Zukunft haben.

"Du hast eine Verantwortung gegenüber dem Publikum, dass du damit irgendwohin gehst." Stiller erzählte Collider kürzlich in einem Interview. "Das war für uns schon immer ein Teil davon, wirklich zu verstehen, wohin die Reise geht, und Apple hat das wirklich unterstützt und war sensibel für die Geschichte und hat nicht gesagt: 'Okay, das ist etwas, das so lange weitergehen muss, wie es erfolgreich ist.' Es sollte so lange gehen, wie die Geschichte voranschreitet, und das ist etwas, wovon wir eine Vorstellung haben und auf das wir hinarbeiten, während wir mit unserer Arbeit an Staffel 3 beginnen."

Stiller hält sich bedeckt, was die Zukunft der Charaktere und Handlungsstränge in Severance Staffel 3 angeht. Immerhin haben wir die zweite Staffel noch nicht einmal gesehen. Aber solange die Qualität der Serie anhält, können wir uns vorstellen, dass der Schwung in absehbarer Zeit nicht nachlassen wird, und egal was passiert, wir werden alle gespannt sein, was als nächstes kommt.

Severance Staffel 2 feiert am 17. Januar auf Apple TV+ Premiere.