Ben Stiller, LeBron James und John Travolta teilen ihre Liebe zum Elternsein im neuen God of War: Ragnarök-Trailer

Es wird immer üblicher, große Prominente, Sportler und so alle zu sehen, die in letzter Zeit in der Spieleindustrie tätig sind. Zwischen dem jüngsten Call of Duty: Modern Warfare II-Trailer, in dem jeder und Ihre Nan zu haben schien, bis hin zu Brie Larsons vielen Nintendo Switch-Werbespots werden Promis aus allen Gesellschaftsschichten in irgendeiner Weise involviert.

Und jetzt kommen auch Sony und Santa Monica Studio in diesen Trend, da sie die Hilfe von Ben Stiller, LeBron James und John Travolta und ihren jeweiligen Kindern in Anspruch genommen haben, um einen neuen Marketing-Werbe-Gag zu schaffen, in dem die drei Promis jeweils darüber sprechen, wie Kratos ihnen geholfen hat, sich mit ihren Kindern zu verbinden und bessere Eltern zu werden.

Unnötig zu sagen, dass es wirklich dumm ist, aber es ist auch lustig und unvergesslich, also schaut es euch unten an und vergesst auch nicht, God of War: Ragnarök auszuprobieren, wenn es nächste Woche, am 9. November, erscheint.