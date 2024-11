Ben Stiller kümmert sich in "Nussknacker" um straffällige Waisenkinder

Ben Stiller stand schon seit einiger Zeit nicht mehr viel im Rampenlicht vor der Kamera, da der Comedy-Star es stattdessen vorgezogen hat, sich als Produzent und Regisseur zu versuchen und der Welt Projekte wie Severance zu geben. Aber Stiller scheint in letzter Zeit wieder in seine Schauspielschuhe treten zu wollen, denn er wird bald die Hauptrolle in der kommenden WeihnachtskomödieNutcrackers spielen.

Der Film dreht sich um einen Mann, der sich nach dem tragischen Tod ihrer Eltern um vier straffällige Geschwister im Kindesalter kümmern muss, bis eine Lösung für ein Pflegeheim gefunden werden kann. Stiller entdeckt bald, dass dies eine größere Herausforderung sein wird, als er erwartet hatte, aber er beginnt auch zu erkennen, dass die Übernahme dieser Aufgabe vielleicht ein wenig von der Menschlichkeit und den Emotionen zurückbringt, die er im Laufe der Jahre verloren hat, nachdem er sich mit seinem eigenen Trauma auseinandergesetzt hat.

Nutcrackers wird am 29. November auf Hulu und Disney+ debütieren, und da diese Premiere immer näher rückt, können Sie sich den Trailer für den Film unten ansehen.