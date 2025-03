Ben Stiller enthüllt, dass Barack Obama eine Rolle in Severance angeboten wurde

HQ

Leichte, sehr leichte Spoiler für Severance Staffel 2 hier, aber zu Beginn der neuen Serie wird den Innies ein Video von Lumon gezeigt, in dem die butterweiche Stimme von Keanu Reeves sie über eine neue Politik im Unternehmen informiert. Obwohl Reeves die Rolle sehr gut ausfüllte, sollte sie ursprünglich an jemand anderen gehen. Jemand mit wohl ein bisschen mehr Autorität.

Dieser Jemand war anscheinend Barack Obama, der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten. In einer Folge von Jimmy Kimmel Live erklärte Stiller, wie er es geschafft hat, Obama für die Rolle zu kontaktieren.

"Ich habe ihn nicht persönlich gefragt. Ich kannte jemanden, der seinen Anwalt kannte, und sein Anwalt sagte: 'Ich kann die Anfrage weiterleiten, wenn Sie eine E-Mail schreiben, also schrieb ich ihm diese E-Mail, in der ich sagte: 'Hey, wir haben diese Show... was auch immer'", sagte Stiller.

"Zwei Tage später bekomme ich eine E-Mail von Präsident Barack Obama zurück, in der es heißt: 'Hey Ben, großer Fan der Serie, liebe die erste Staffel, kann die zweite Staffel kaum erwarten. Glaub nicht, dass ich Zeit in meinem Terminkalender habe, um das zu erreichen.' "

Werbung:

Und so gab es leider keinen Cameo-Auftritt von Obama in Severance. Vielleicht wird er in Staffel 3 dabei sein, wenn sein Zeitplan es zulässt.

Apple TV+

Werbung: