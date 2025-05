Ben Stiller deutet an, dass es in Zukunft Spin-offs geben könnteSeverance.

HQ

Während es bei den Fans wahrscheinlich einige widersprüchliche Gedanken über das Franchising einer Serie wie Severance geben wird, ist es angesichts ihrer immensen Popularität als führende Serie von Apple TV+ wahrscheinlich, dass wir in naher Zukunft mehr von Innies und Outies sehen werden, außerhalb der Hauptzeitlinie.

Im Gespräch mit Variety verriet Ben Stiller, dass er bereits ein paar Ideen hat, die in Spin-off-Serien umgesetzt werden könnten. "Es gibt zwei spezifische Ideen - die ich Ihnen nicht verraten werde -, über die wir intern als mögliche Spin-off-Ideen gesprochen haben."

Stiller beschreibt diese Ideen bei Apple als "im Entstehen", was bedeutet, dass sie noch lange nicht bereit sind, gezeigt zu werden. In Bezug auf andere Möglichkeiten, wie wir mehr Severance sehen könnten, glaubt Stiller, dass es ein großartiges Videospiel wäre. Severance -Star Adam Scott stimmte zu und sagte: "Ich denke, es eignet sich für einen." Auch Merchandise könnte in Zukunft auf dem Plan stehen.