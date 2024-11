Ben Stiller bezweifelt, dass Tropic Thunder heute gemacht werden könnte

In der heutigen Zeit kann sich Comedy oft so anfühlen, als würde sie sich auf einem schmalen Grat bewegen. Es gibt immer noch kantigere Comics da draußen, aber sie sind nicht unbedingt führend bei großen Hollywood-Filmen, ähnlich wie Tropic Thunder. Die Komödie aus dem Jahr 2008 wird oft als ein Film angesehen, der heute einfach nicht mehr gedreht werden würde, und Schauspieler und Regisseur Ben Stiller stimmt dem zu.

Im Gespräch mit Collider sagte Stiller: "Offensichtlich ist es in diesem Umfeld einfach schwieriger, kantigere Komödien zu machen. Definitiv nicht in dem Ausmaß, in dem wir es auch in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens geschafft haben. Ich denke, wir hatten schon damals das Glück, dass wir es geschafft haben, und das verdanke ich eigentlich Steven Spielberg und DreamWorks. Er las es und dachte sich: 'Okay, lass uns das Ding machen.' "

"Aber ja, die Idee, dass Robert diesen Charakter spielt, der einen afroamerikanischen Charakter spielt, ich meine, unglaublich heikel", fuhr er fort. "Auch damals war es natürlich brenzlig. Der einzige Grund, warum wir es versucht haben, war, dass ich das Gefühl hatte, dass der Witz sehr klar war, wenn es darum ging, auf wen sich der Witz bezog – Schauspieler, die versuchen, alles zu tun, um Preise zu gewinnen. Aber jetzt, in diesem Umfeld, weiß ich nicht einmal, ob ich es gewagt hätte, um die Wahrheit zu sagen."

Stiller befindet sich inmitten anderer Comedy-Ikonen der frühen bis mittleren 2000er Jahre, die ähnliche Ansichten vertreten. In der heutigen Kultur scheint es schwieriger zu sein, sicherzustellen, dass jeder weiß, auf wen der Witz gerichtet ist. Andererseits, wenn man bedenkt, wie beliebt Tropic Thunder noch sein wird, würden ähnliche Filme vielleicht heute ihren eigenen Erfolg finden.