Ben Starr stößt zu Fortnite als Gründungsmitglied der mit Stars besetzten The Seven, The Visitor

Fortnite ist ein Koloss, der im Laufe der Jahre alle möglichen epischen Marken und Franchises ins Spiel gebracht hat, aber es ist auch so groß geworden, dass viele große Prominente ebenfalls an dem Projekt beteiligt sein wollten. Zu diesem Zweck haben wir gesehen, wie Dwayne Johnson als The Foundation zur Besetzung stößt, neben Joel McHale als The Scientist, Rahul Kohli als The Origin, Cherami Leigh als The Imagined, Laura Bailey als The Order und sogar Brie Larson als The Paradigm. Diese Charaktere sind alle Teil von "The Seven", obwohl wir bisher nur sechs Charaktere benannt haben...

Der siebte ist tatsächlich der erste, der in Fortnite auftaucht, einem Charakter, der in großen Ingame-Events und Ähnlichem nicht so präsent war wie die anderen. Es ist das ikonische The Visitor, das jahrelang von keinem bedeutenden Schauspieler gesprochen wurde, bis jetzt.

Es wurde bestätigt, dass Ben Starr, der Star von Clair Obscur: Expedition 33 und Final Fantasy XVI, am Battle Royale teilnehmen wird, um The Visitor zu sprechen. Starr hat die Situation wie folgt kommentiert:

"Ich bin so aufgeregt, dieses ikonische Mitglied der Sieben zurückzubringen. Ich stelle mir vor, ich werde ganz normal damit umgehen."

Es ist unklar, wann wir Starrs Stimme aus The Visitor zum ersten Mal hören werden, aber zweifellos wird es bald sein.