Ben Schwartz spricht über ein mögliches Crossover zwischen Mario und Sonic

Während Sonic the Hedgehog 3 weiterhin das Publikum für sich gewinnt, denkt Star Ben Schwartz bereits über mögliche Crossover nach. Im Gespräch mit Variety äußerte sich Schwartz begeistert von der Idee eines Super Smash Bros.-Films, der eine Mischung aus beliebten Videospielcharakteren aus Sonic und Mario enthält. Obwohl er sich der Herausforderungen bewusst ist, mehrere Studios an Bord zu holen, bleibt er offen für die Idee, insbesondere angesichts des Erfolgs von Franchises wie Super Mario Bros. und Sonic.

Obwohl sich Schwartz derzeit auf die Erweiterung des Sonic-Universums konzentriert, deutete er an, dass eine Super Smash Bros.-Adaption am Horizont stehen könnte, wenn es den Studios gelingt, ihre Rivalitäten beiseite zu legen und zusammenzuarbeiten. Während das Sonic-Franchise wächst, sind die Fans gespannt, was als nächstes kommt.

