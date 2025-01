Ben Schwartz schlägt nach dem Erfolg von Sonic the Hedgehog 3 einen Super Smash Bros-Film vor

HQ

Ben Schwartz, der Synchronsprecher hinter Sonic the Hedgehog, äußerte sich kürzlich begeistert von der Idee eines möglichen Super Smash Bros.-Films. Während der Premiere von Sonic the Hedgehog 3 sprach er über die Möglichkeit, die ikonischen Charaktere auf der großen Leinwand zusammenzubringen. Schwartz räumte ein, dass ein solches Projekt zwar die Zusammenarbeit zwischen mehreren großen Filmstudios erfordern würde, das Ergebnis aber ein spektakuläres Erlebnis für die Fans sein könnte. Im Gespräch mit Variety sagte er:

"Es gibt zwei Dinge, die ich lieben würde. Ich liebe Chris Pratt. Ich finde ihn fantastisch und er spielt Mario – worüber wir in diesem Interview wahrscheinlich nicht sprechen sollten –, aber die 'Olympischen Spiele' sind großartig. Ich denke wirklich, dass es verrückt sein könnte, wenn wir ein 'Super Smash Bros.'-Spin-off bekommen, aber das würde bedeuten, dass so viele verschiedene Studios gleichzeitig nett zueinander sind."

Schwartz teilte abschließend seine Leidenschaft für Spiele und seine Offenheit für zukünftige Kooperationen:

"Aber die Idee, dass wir unser eigenes Franchise aufbauen können, das für sich allein steht, und wir haben so viele Charaktere in diesem Franchise, dass wir drei, vier, fünf, sechs machen können - das ist es, worauf ich mich konzentriere und das ist es, was ich liebe. Wenn du ein Battle Royale mit einem Haufen Leute haben willst, die wir alle in Videospielen lieben, weil ich ein Videospiel-Nerd bin, wäre ich nicht dagegen."

Natürlich gibt es viele rechtliche Herausforderungen rund um ein solches Projekt, aber würde es nicht Spaß machen? Was denkst du – könntest du dir einen Smash Bros.-Film vorstellen?