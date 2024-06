Ben Mendelsohns brillanter Bösewicht Orson Krennic kehrt in Andor: Staffel 2 zurück

Während sich Star Wars-Fans darüber streiten, ob die TV-Serie The Acolyte tatsächlich etwas hinzufügt oder ein weiterer Nagel in Disneys Star Wars-Sarg ist, scheinen sich alle einig zu sein, dass Andor aus dem Jahr 2022 phänomenal war.

Und während wir auf die zweite Staffel warten, die voraussichtlich Anfang 2025 Premiere haben wird, haben wir jetzt eine Nachricht erhalten, die uns, wenn möglich, noch aufgeregter macht. In einem Interview mit The Playlist bestätigt Regisseur Alonso Ruizpalacios, dass zwei Favoriten von Rogue One: A Star Wars Story in dieser zweiten Staffel zurückkehren werden, nämlich der Top-Drecksack des Imperiums Orson Krennic (erneut gespielt von Ben Mendelsohn) und der rebellische Extremist Saw Gerrera (gespielt von Forest Whitaker).

Wie groß die Rolle in Andor: Staffel 2 genau sein wird, bleibt abzuwarten, aber wir gehen davon aus, dass Krennic derzeit an dem arbeitet, was Deathstar werden wird, und vielleicht werden wir hier sehen, warum Saw Gerrera die Rebellen verlassen hat.