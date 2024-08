Ben Mendelsohn kehrt als Orson Krennic in der zweiten Staffel von Andor zurück

Viele halten Andor für die beste Star Wars-Serie, die wir bisher von Disney hatten, und zum Glück wird es eine weitere Staffel davon geben. Die Ereignisse, die direkt zu Star Wars: Rogue One führen, werden über vier Jahre hinweg stattfinden und eine ganz andere Art und Weise haben, die Geschichte der Rebellen zu erzählen, wobei alle drei Episoden ein Jahr abdecken.

Während des D23-Events von Disney wurde durch eine Vorschau auf die zweite Staffel enthüllt, dass Ben Mendelsohn als Bösewicht Orson Krennic zurückkehren wird. Ebenfalls in der Vorführung zu sehen waren Saw Gerrera (Forest Whitaker), K-2SO (Alan Tudyk) und Mon Mothma (Genevieve O'Reilly).

Diego Luna, der Cassian spielt Andor, hatte dem Publikum folgendes zu sagen: "Rogue One hat mein Leben verändert. Ich lebe jetzt seit 10 Jahren mit Cassian Andor zusammen. Es ist großartig, diese Geschichte, die von Saison 1 bis Rogue One beginnt, abschließen zu können. In der ersten Staffel durchlaufen wir ein einziges Jahr. Er lebt unter der Herrschaft des Imperiums. Einen Vorgeschmack auf den Mut bekommen. Dieser zweite Teil der Geschichte wird Cassian über einen Zeitraum von vier Jahren begleiten, während er zu dem Rebellenhelden heranwächst, den wir aus Rogue One kennen. In dieser Jahreszeit steht mehr auf dem Spiel, die Feinde sind besser organisiert und die Uhr tickt. Die Bedrohung durch das Imperium wächst, Andor hat einen hohen Zweck, Freiheit und eine bessere Zukunft."

Tony Gilroy, der hinter der Serie steckt, hatte folgendes zu sagen: "Ich hatte im Laufe der Jahre eine Menge Spaß, aber ich weiß nicht, ob ich jemals etwas so Wichtiges getan habe wie diese 24 Stunden Geschichtenerzählen, die wir jetzt machen. Ich weiß nicht, ob es nur daran liegt, dass es das Ding ist, auf dem ich stehe, aber ich glaube nicht. Ich hatte noch nie die Chance, so groß zu arbeiten, also ist es eine ziemlich große Sache für mich."

Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum für Staffel 2 von Andor. Aber da die Dreharbeiten im Februar endeten und Tony Gilroy selbst gesagt hat, dass es danach in der Postproduktion etwa ein Jahr dauern wird, können wir die Daumen drücken für eine baldige Premiere im Jahr 2025.