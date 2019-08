Ben Irving und Dragon-Age-4-Producer verlassen Bioware

Ben Irving der Lead Producer von Anthem, gab letzte Woche seinen Rücktritt bekannt. Nach acht Jahren im Dienst des Unternehmens habe er das Angebot eines anderen Gaming-Unternehmens ergriffen, allerdings teilte er noch nicht mit, in welcher Position und bei welcher Firma er demnächst arbeitet.

"Nach acht erstaunlichen Jahren bei Bioware habe ich die Entscheidung getroffen weiterzugehen und eine aufregende Gelegenheit bei einem anderen Gaming-Unternehmen angenommen. Seitdem ich vor vielen Jahren das erste Mal Baldurs Gate gespielt habe, war Bioware der Ort meiner Träume, an dem ich immer arbeiten wollte", schreibt Irving in einem offenen Brief.

"Ich werde für immer allen Menschen dankbar sein, die mir die Möglichkeit gegeben haben, an fantastischen Produkten mit großartigen Menschen zu arbeiten. Ich glaube Anthem hat eine glänzende Zukunft - es arbeitet ein tolles Team daran und ich freue mich darauf, seine Fortschritte zu verfolgen (und es spielen!) - von der Seitenlinie."

"Ich habe es wirklich genossen, mit der Anthem-Community zu interagieren - in Streams, Twitter auf und auf Reddit. Durch die guten Zeiten und die harten Zeiten. [...] Ich wünsche euch allen nichts als das Beste. Ben."

Irving ist jedoch nicht der einzige hochkarätige Entwickler, den Bioware in den letzten Tagen verloren hat. Sein ehemaliger Kollege Fernando Melo, der zuletzt noch als Lead Producer für das kommende Dragon Age 4 aufgeführt wurde, verlässt das Unternehmen ebenfalls - nach zwölf Jahren. Was Melo konkret macht, wissen wir nicht, doch der Entwicklerschund bei diesem einst so renommierten Studio ist kein gutes Zeichen. Ob die beiden das sinkende Schiff verlassen?