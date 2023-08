Ben Afflecks Batman-Film basiert auf 80 Jahren Fledermaus-Mythologie

HQ

Wir alle wissen, was mit Batfleck und seiner Zukunft im DCEU passiert ist, was bedeutete, dass der Batman-Film, bei dem Ben Affleck Regie führen wollte, nie stattfand. Wir wissen auch bereits, dass sich der Film, der starke Fincher-Vibes haben würde, um Joe Manganiellos hinterhältigen Deathstroke drehen würde und wie er Bruce Waynes Leben systematisch zerstört hat. Jetzt sagt uns DC-Manager Jay Oliva, dass der Film auf 80 Jahren Batman-Mythologie aufbauen und eine neue Perspektive auf die Welt von Batman bieten würde:

"Ich kann nicht wirklich viel sagen, außer dass es verdammt großartig war. Es war das Beste. Es war unglaublich. Soweit ich weiß, gab es ein paar Entwürfe davon. Als ich eingestellt wurde, weiß ich nicht, ob es der zweite Entwurf war oder so, aber es war das, was Geoff Johns und Ben [Affleck] mir gezeigt hatten.""Ich habe an vielen Batman-Sachen gearbeitet und was wirklich cool daran war, war, dass es eine Menge wirklich cooler Batman-Handlungsstränge miteinander verband, die nie wirklich erforscht worden waren. Bens Geschichte sollte etwas abdecken, das nie wirklich in Comics behandelt worden war, aber auf den Handlungssträngen des Batman-Mythos der letzten 80 Jahre aufbaute und sich ihm aus einer neuen Perspektive näherte. Es war sehr clever und es gab viele Dinge, die ich wirklich liebte und von denen ich wünschte, dass sie verwirklicht worden wären. Am Anfang war es ein wirklich tolles Projekt. Ben musste aus persönlichen Gründen zurücktreten, und ich habe das total verstanden, aber die Zeit, die ich mit Ben bei der Arbeit an dem Projekt verbracht habe, war fantastisch. Vielleicht kann ich eines Tages die Bohnen verschütten, aber ich kann immer noch nicht darüber sprechen."

Ben Affleck verließ das Projekt nach dem Chaos, das die Justice League-Produktion war. Batfleck hatte seinen letzten Cameo-Auftritt in The Flash und Afflecks Batman sollte in Aquaman 2 erscheinen, aber die Figur wurde anscheinend ganz gestrichen. Matt Reeves' Batman-Fortsetzung ist noch in Arbeit, aber es ist unklar, wann dieser Film veröffentlicht wird.

