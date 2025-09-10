Ben Affleck und Matt Damon arbeiten für die Netflix-Serie "The Rip" zusammen

Es gibt wahrscheinlich keine bekanntere Bromance in Hollywood als die von Ben Affleck und Matt Damon. Die beiden Schauspieler kamen gemeinsam in das Geschäft, drehten gemeinsam epische und beliebte Filme, spielten Seite an Seite und sind Jahrzehnte später immer noch enge und enge Freunde, die weiterhin zusammenarbeiten wollen.

Das nächste Mal, dass wir Affleck und Damon wieder zusammenkommen sehen, wird im Januar sein, da sich die beiden für den Netflix-Krimi-Actionfilm The Rip zusammentun, ein Film, der einem Team korrupter Polizisten in Miami folgt, die nach der Entdeckung einer Menge Geld in einem verlassenen Versteck ernsthafte Vertrauensprobleme miteinander haben, während sie mit den Auswirkungen der Entscheidung umgehen müssen, was mit dem Geld geschehen soll.

In der Inhaltsangabe von Netflix fügt Tudum hinzu: "Nachdem sie Millionen in bar in einem verlassenen Versteck entdeckt haben, beginnt das Vertrauen eines Teams von Polizisten in Miami auszufransen. Wenn äußere Kräfte über das Ausmaß der Beschlagnahmung erfahren, wird alles in Frage gestellt - auch auf wen sie sich verlassen können."

Neben Affleck und Damon in den Hauptrollen sind in The Rip auch Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Scott Adkins, Kyle Chandler und mehr zu sehen. Regie führt Joe Carnahan, der zusammen mit Michael McGrale auch das Drehbuch geschrieben hat.

Der Premierentermin für The Rip ist für den 16. Januar 2026 angesetzt, und Sie können den Teaser-Trailer unten sehen.