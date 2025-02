Ben Affleck und Jon Bernthal decken in The Accountant 2 eine Verschwörung auf Die Action-Fortsetzung wird im April in die Kinos kommen.

Es hat eine ganze Weile gedauert, bis wir diesen Punkt erreicht haben, aber eine Fortsetzung von The Accountant aus dem Jahr 2016 ist fast da. Der einfach benannte The Accountant 2 wird im April in den Kinos Premiere feiern, und da das der Fall ist, ist jetzt ein Trailer für den Film eingetroffen, der einen vollständigen Blick auf Ben Afflecks Christian Wolff und Jon Bernthals Brax Wolff wirft und zeigt, wie die beiden eine Verschwörung aufdecken, hinter der sich ein Netzwerk von Mördern verbirgt. In der offiziellen Synopsis wird die Handlung wie folgt erklärt: "Christian Wolff (Ben Affleck) hat ein Talent dafür, komplexe Probleme zu lösen. Als ein alter Bekannter ermordet wird und eine kryptische Nachricht hinterlässt, um "den Buchhalter zu finden", ist Wolff gezwungen, den Fall zu lösen. Als Wolff erkennt, dass extremere Maßnahmen notwendig sind, rekrutiert er seinen entfremdeten und hochgradig tödlichen Bruder Brax (Jon Bernthal) zur Hilfe. In Zusammenarbeit mit der stellvertretenden Direktorin des US-Finanzministeriums, Marybeth Medina (Cynthia Addai-Robinson), decken sie eine tödliche Verschwörung auf und werden zur Zielscheibe eines skrupellosen Netzwerks von Mördern, die vor nichts zurückschrecken, um ihre Geheimnisse zu begraben." Da die Action-Fortsetzung nur noch wenige Monate von der Premiere am 25. April 2025 entfernt ist, können Sie sich den spannenden Trailer unten ansehen, um festzustellen, ob es sich lohnt, diesen Film auf Ihre Watchlist zu setzen. HQ