Ben Affleck spricht über seinen verschrotteten Batman-Film

Wir sind ein bisschen traurig, dass Ben Affleck nie die Chance hatte, seine Pläne für seinen Batman-Film zu verwirklichen, und basierend auf durchgesickerten Informationen klingt es, gelinde gesagt, nach einem aufregenden Projekt. Während Zack Snyders kürzlichem Full Circle Justice League enthüllte der Schauspieler ein wenig mehr über seine Ideen und Gedanken und bestätigte auch, dass Deathstroke Batmans Hauptfeind in dem von Fincher inspirierten Film sein sollte.

"Es gab eine Reihe von ihnen, die ich irgendwie erforscht habe, und die Pläne waren, interessante, nuancierte, komplexe Charaktere zu schaffen, insbesondere für den Charakter, den Sie erwähnt haben. Ich habe das Gefühl, dass man es entweder tut - ich werde hier nur auf meine eigenen Vorlieben eingehen -, aber entweder man macht eine Art massiven Bösewicht, der so beeindruckend ist, dass man sich einfach nicht vorstellen kann, wie sein Protagonist in der Lage sein wird, ihn zu überwinden. Oder man muss Injustice - diese Schurken der großen Gruppe - wirklich bevölkern, wo man all diese verschiedenen Charaktere bekommen muss."

Affleck sprach auch darüber, wie er Deathstroke Zeit geben wollte, um zu glänzen, damit er sich wie ein wirklich gefährlicher Gegner für Batman fühlt.

"Ich habe damals wirklich versucht, mich auf diesen Charakter zu konzentrieren und ihn in die Tiefe und ins Detail zu gehen, um ihn so beeindruckend erscheinen zu lassen, wie ich es für möglich hielt. Das ist das einzige Detail, das ich für dich habe."

Joe Manganiello, der als Deathstroke zurückkehren sollte, hat zuvor auch seine Einblicke in den Film gegeben und darüber gesprochen, wie er Bruces Leben weniger höllisch machen würde.

"Es war eine wirklich düstere Geschichte, in der Deathstroke wie ein Hai oder ein Horrorfilm-Bösewicht war, der Bruces Leben von innen heraus demontierte. Es war diese systemische Sache: Er tötete jeden, der Bruce nahe stand, und zerstörte sein Leben, um ihn leiden zu lassen, weil er das Gefühl hatte, dass Bruce für etwas verantwortlich war, das ihm passiert war."

Hoffen wir, dass zumindest ein Teil des Drehbuchs oder einige seiner Ideen in Zukunft verwendet werden, denn es klingt wie ein wunderbar düsterer und aufregender Batman-Film. Was wir jetzt höchstwahrscheinlich nie erleben werden.

Was halten Sie davon, dass Afflecks Batman-Film verschrottet wird?