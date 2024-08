Ben Affleck spielt Hulk Hogan im neuen Film

Good Will Hunting bekommt ein kleines Wiedersehen, denn Ben Affleck wird erneut mit Regisseur Gus Van Sant an einem neuen Biopic namens Killing Gawker arbeiten. In dem Film spielt Affleck Hulk Hogan, aber der Hulkster wird dir in diesem Film nicht sagen, dass du dein Grünzeug essen sollst oder dich auf Leute setzt.

Stattdessen wird er sich mit dem Skandal um sein durchgesickertes Sexvideo auseinandersetzen müssen. Der Film folgt der Klage, die Hogan gegen Gawker eingereicht hat, weil sie ein Sexvideo des ehemaligen Pro-Wrestling-Stars veröffentlicht haben. Es wird mit Sicherheit ein neuer Look für den Hulkster sein.

Laut dem Bericht von The Insneider haben wir keine Informationen über das Veröffentlichungsdatum, aber es ist wahrscheinlich, dass wir den Film frühestens nächstes Jahr sehen werden.