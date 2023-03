Ben Affleck spielt Batman für fünf Minuten im kommenden The Flash

Der erste offizielle Trailer zu The Flash wurde letzten Monat während des Super Bowl veröffentlicht - schaut ihn euch unten an, um euch in all seiner Großartigkeit zu sonnen - und gab uns einen ersten Einblick in die Rückkehr von Michael Keaton, aber auch Ben Affleck als Batman.

In einem Interview mit The Hollywood Reporter hat letzterer nun verraten, wie viel Zeit er im Film bekommt. Leider scheint es nicht sehr viel zu sein, aber klar genug, um die Fans tatsächlich glücklich zu machen und nicht nur einen kurzen Cameo-Auftritt zu haben, wie Affleck sagt:

"Ich habe endlich herausgefunden, wie man diesen Charakter [Batman] spielt, und ich habe es in The Flash auf den Punkt gebracht. Für die fünf Minuten, die ich dort bin, ist es wirklich großartig. Vieles davon ist nur Ton. Du musst herausfinden, was ist deine Version der Person? Wer ist der Typ, der zu dem passt, was Sie tun können? Ich habe versucht, mich in einen Batman einzufügen. Und übrigens, ich mag viele der Sachen, die wir gemacht haben, besonders das erste [Batman v Superman]."

Es gibt auch Gerüchte über andere klassische DC-Schauspieler, die bei der Premiere am 16. Juni in The Flash auftauchen könnten, und wir gehen davon aus, dass wir näher an der Premiere mehr darüber erfahren werden (wie Henry Cavills Superman-Cameo in Black Adam in den Wochen vor der Premiere durchgesickert ist).