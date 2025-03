Ben Affleck fühlt sich fertig mit Superheldenfilmen

Für viele von uns war Ben Afflecks Darstellung als Batman einer der wenigen Lichtblicke in den DC Extended Universe Jahren, die auf Zack Snyders Man of Steel folgten, eine Rolle, die Affleck oft als herausfordernd und frustrierend beschrieb, nicht zuletzt wegen der Kluft, die zwischen Snyders Interessen und den Wünschen des Studios bestand. Die düstere Interpretation des Regisseurs kam bei dem jungen Publikum, das Warner Bros. zu erreichen hoffte, nicht gut an, worüber Affleck selbst kürzlich in einem Interview mit GQ nachdachte und Parallelen zu seinem eigenen Sohn zog:

"Sogar mein eigener Sohn hatte damals zu viel Angst, den Film zu sehen. Und als ich das sah, dachte ich: 'Oh Scheiße, wir haben ein Problem.' "

Affleck ging weiter ins Detail, warum gerade Batman v Superman: Dawn of Justice eine stressige Erfahrung für ihn war und warum er jetzt völlig das Interesse an Superheldenfilmen verloren hat.

"Es gibt eine Reihe von Gründen, warum das eine wirklich qualvolle Erfahrung war, und sie haben nicht alle mit der einfachen Dynamik zu tun, in einem Superheldenfilm zu sein oder was auch immer. Ich bin nicht daran interessiert, dieses spezielle Genre noch einmal zu vernachlässigen, nicht wegen dieser schlechten Erfahrung, sondern einfach: Ich habe das Interesse an dem verloren, was mich daran interessiert hat."

Affleck gab auch zu, dass er selbst zu dem Problem beigetragen hat, aber dass die nicht übereinstimmenden Visionen das Hauptproblem bei der Produktion des Films waren.

"Aber so eine Erfahrung würde ich sicherlich nicht wiederholen wollen. Vieles davon war eine Fehlausrichtung von Agenden, Verständnissen und Erwartungen. Und übrigens, ich habe damals auch nichts besonders Wunderbares in diese Gleichung eingebracht. Ich hatte meine eigenen Fehler, erhebliche Fehler, in diesem Prozess und zu dieser Zeit."

Was sind Ihrer Meinung nach die größten Probleme mit Batman v Superman: Dawn of Justice ?