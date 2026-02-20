Ben 10s neue Comicserie bietet eine Absolute-artige Neuinterpretation der Figur

HQ

Ben 10 ist zurück. Fans der Zeichentrickserie werden sich freuen zu hören, dass der gestaltwandelnde Junge und seine definitiv nicht magische Uhr in einer neuen Comicserie von Dynamite Entertainment zurückkehren, die im Mai erscheint. Nachdem sie letztes Jahr auf der New York Comic Con enthüllt wurde, haben wir nun unseren ersten Blick auf die neue Serie, an der alle ursprünglichen Schöpfer beteiligt sind.

Es sieht so aus, als würden wir mit dieser Comicserie, die offenbar den Mythos neu erfinden will, wieder ganz am Anfang beginnen. Beschrieben als eine eigene Ultimate/Absolute-Serie für Ben 10, beinhaltet dieser Comic-Run "eine überarbeitete Ursprungsgeschichte, eine geradlinige, actionorientierte Interpretation von Ben Tennyson und seinen Abenteuern. Das Konzept wird für eine moderne Ästhetik und Sensibilität aktualisiert – sowohl diejenigen, die mit der Serie aufgewachsen sind, als auch Neulinge erhalten das definitive neue Ben-10-Erlebnis direkt von den Machern. Ein breiteres Spektrum an Tonlagen und Themen wird behandelt, von Drama, Komödie über Tragödien bis hin zum Surrealen."

Dynamite fährt mit einer Zusammenfassung in einer Pressemitteilung (über CBR) fort: "Ben Tennyson und seine Familie campen, als ein Meteorit in der Nähe abstürzt. Als der neugierige Junge nachforscht, findet er den geheimnisvollen Omnitrix zwischen den Trümmern. Aus diesem Moment wird ein neuer Superheld geboren! Diese neue Erzählung wird es Casey und seinem Team ermöglichen, das Ausmaß und den Umfang dieser entscheidenden, geliebten Momente zu erweitern."

Es wird erwartet, dass die Serie die Highlights von Ben 10 aus allen Iterationen auswählt, darunter Schurken, Helden und Nebenfiguren, die wahrscheinlich alle erscheinen und ihre eigenen überarbeiteten Versionen erhalten werden. Sehen Sie sich unten einige der Cover-Art-Bilder an:

