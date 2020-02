Below wird leichter, sobald es auf PS4 zum Vorschein kommt

Capybara Games enthüllte vor einigen Jahren ein vielversprechend aussehendes Spiel namens Below, allerdings wurde der Titel so oft verschoben, dass der Großteil des Hypes darum mit der Zeit verschwand. Im Dezember 2018 erschien der Titel letztlich beinahe außer Atem auf dem PC und auf der Xbox One, was mit relativ wenig Aufregung über die Bühne ging. Obwohl es eine Menge Kritikpunkte gab, lobten viele Spieler den visuellen Stil und die Atmosphäre des Titels. Das Problem war leider, dass das Gameplay ein wenig zu eintönig und schwierig wurde.

Die Entwickler stimmen dieser Beobachtung teilweise zu, denn sie schaffen derzeit einen neuen Modus. Ein größerer Fokus wird auf der eigentlichen Erforschung liegen, da die harten Überlebensmechaniken limitiert wurden. Wir müssen nicht mehr an Essen oder Trinken denken, wir werden nicht mehr plötzlich durch Fallen getötet und dürfen nach dem Tod immer am nächsten Lagerfeuer neu starten. Darüber dürfen sich übrigens nicht nur Spieler auf dem PC und der Xbox One freuen, denn in einem frischen Video wird eine Playstation-4-Version angekündigt. Beides wird zu einem unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft erscheinen.