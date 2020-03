Below: Datum der PS4-Version bekannt

Wie ihr vielleicht wisst, bereitet sich Capybara Games auf die Veröffentlichung der PS4-Version von Below vor. Das kleines Roguelike mit dem einprägsamen Grafikstil erschien 2018 im Schatten von Weihnachten auf Xbox One und PC. Auch der hübsche Schein konnte damals nicht über die Frustration der wenigen Spieler hinwegtäuschen, die das Game im Vorfeld gespielt hatten. Below ist in seiner ursprünglichen Fassung nämlich super schwer und stellenweise auch unfair gewesen.

Zum PS4-Release will der Entwickler ein massentauglicheres Spiel aufbereiten und hat deshalb den sogenannten Explore-Mode geschaffen, in dem wir bei einem falschen Schritt nicht gleich draufgehen. Die eingangs erwähnte PS4-Version kommt zusammen mit diesem Spielmodus (als Update für Xbox One und PC) zusammen am 7. April, schreibt heute Creative Director Kris Piotrowski im Playstation-Blog.