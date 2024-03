Bellroys neue Tokyo Tasche passt vielleicht nicht auf größere Laptops, aber sie ist perfekt für kleinere Geräte

HQ

Wenn Sie schon einmal in Tokio waren, genauer gesagt in der Tokioter U-Bahn, werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass die meisten Menschen, die zur Arbeit und zurück gehen, sehr schick gekleidet sind und dass sie eher kleine Taschen tragen, in denen sie ihre Laptops verstauen können.

Bellroy hat sich mit seiner neuen Tokyo Laptoptasche von dieser Idee inspirieren lassen. Die Tasche ist etwas breiter als ein 14-Zoll-Laptop, also erwarte nicht, dass dein mächtiger 17-Zoll-Gigant hineinpasst, aber für ein kleineres Gerät wird dies das Nächste sein, was du mit einer Laptop-Hülle erreichen kannst, die als richtige Tasche funktioniert.

Schauen Sie sich alle unsere Gedanken zur Bellroy Tokyo Laptoptasche in der kurzen Übersicht unten an: