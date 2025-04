Bella Ramsey war "fixiert" darauf, in The Last of Us Staffel 2 wie Ellie auszusehen

HQ

So wie Ashley Johnson Ellie in den Videospielen von The Last of Us zum Leben erweckte, gibt Bella Ramsey ihre eigene Version der Figur in der HBO-Serie. Da es jedoch bereits eine Ellie gibt, die auf die Leinwand gebracht wurde, scheint der Druck auf Ramsey hoch zu sein, ihr gerecht zu werden.

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter bestätigte Ramsey, dass sie in intensivem Training waren, um Ellie in Staffel 2 von The Last of Us zu spielen. "Ich war ziemlich fixiert auf die Art und Weise, wie Ellie im Spiel aussieht, auf ihre körperliche Statur und, um genau zu sein, auf die Muskeldefinition in ihren Armen. Und so sah ich nicht aus", sagte Ramsey.

"Mein Körpertyp ist das nicht. Ich habe viel mit Craig [Mazin] darüber gesprochen, und er hat nie diese Erwartung an mich gestellt. Er wollte, dass ich stark aussehe und mich stark fühle, und das lag an der Art und Weise, wie ich mich verhielt, an meiner Haltung und an dem Selbstbewusstsein, das man hat. Es war eine Herausforderung für mich, mich davon zu befreien, dass ich nicht computergeneriert aussehe."

Ramsey wurde online für seine Darstellung von Ellie kritisiert, da einige glauben, dass sie nicht besonders wie die Ellie aus dem Spiel aussehen. Dies führte schließlich dazu, dass die Schauspielerin ihre Social-Media-Konten deaktivierte. "Es war nicht wie diese große dramatische Sache, aber es gab ein Element, das daran dachte, dass die Serie in der zweiten Staffel herauskommt. Wenn ich Twitter und Reddit einfach meide, was ich jetzt tue, dann ist alles völlig in Ordnung."

Was hältst du von Bella Ramseys Leistung in The Last of Us?