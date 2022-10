Bella Ramsey ist Ellie in HBOs The Last of Us, aber sie hat die Spiele nie gespielt

HQ

HBOs The Last of Us-Serie kommt 2023, und als Ellie bekommen wir Bella Ramsey zu sehen. Sie wurde kürzlich von USA Today interviewt. Es wurde dann enthüllt, dass sie noch nie eines von uns letzten Videospielen gespielt hat.

"Ich kann es kaum erwarten, "The Last of Us" zu sehen. Hast du das Spiel überhaupt gespielt, bevor du dich angemeldet hast?""Ich wurde tatsächlich ermutigt, es nicht zu tun. Nach meinem ersten Vorsprechen fragten sie mich: "Hast du es gespielt?" Und ich sagte: "Nö", und sie sagten: "Lass es so." (Lacht.) Ich habe mir einige der Spiele auf YouTube angesehen, nur um ein Gefühl dafür zu bekommen."

Der Prozess von The Last of Us hat ein Jahr in ihrem Leben gedauert, zumindest bis jetzt (vielleicht kommen in Zukunft weitere Staffeln...?)

"Ich habe ein ganzes Jahr lang gedreht, was eine ziemlich lange Zeit ist, wenn man erst seit 19 Jahren lebt. Pedro schrieb mir am Ende eine kleine Karte und sagte: "Wie interessant, dass etwas so Großes und Lebensveränderndes so früh in deinem Leben und so spät in meinem Leben passieren sollte." Ich dachte, es sei eine wirklich süße Beobachtung und ich hatte einfach die beste Zeit."

Als Joel bekommen wir Pedro Pascal zu sehen.

Danke, USA Today