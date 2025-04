Bella Ramsey hofft, dass das Ende von The Last of Us: Staffel 2 die Fans "emotional traumatisiert"

HQ

The Last of Us ist auf die Fernsehbildschirme auf der ganzen Welt zurückgekehrt. Die zweite Staffel der Live-Action-Adaption, die auf den Action-Adventure-Videospielen von Naughty Dog basiert, hat mit der Ausstrahlung begonnen, und der Hauptdarsteller blickt bereits auf sein Ende, von dem sie hofft, dass es einen sehr großen Einfluss auf die Fans haben wird.

Im Gespräch mit Collider hat Bella Ramsey (bekannt für ihre Rolle als Ellie in der Serie) gesagt, dass sie hofft, dass die letzte Folge von Staffel 2 einige ernsthafte emotionale Reaktionen bei den Zuschauern hervorrufen wird, so sehr, dass man die Macher vielleicht sogar hassen möchte.

"Ich denke, dass die Leute hoffentlich sehr zufrieden sein werden. Ich hoffe, dass die Leute emotional leicht traumatisiert sind, denn es soll dich dazu bringen, es viel zu fühlen. Du könntest wütend auf die Showrunner und alle Beteiligten sein, weil es dich so sehr fühlen lässt."

The Last of Us war schon immer dafür bekannt, einen Strich durch die Rechnung zu machen und seine Fans mit emotional komplexen und moralisch grauen Entwicklungen zu überraschen. Offensichtlich wird dies bis zu einem gewissen Grad auch in der zweiten Staffel der Serie angeboten werden.

