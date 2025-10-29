Bell & Ross bringt Leuchtuhr auf den Markt, die als "High-Tech-Instrument" bezeichnet wird

HQ

Auf der Suche nach einem neuen Accessoire, das Sie am Handgelenk zur Schau stellen und die Blicke aller Passanten auf sich ziehen können? Wenn ja, hat Bell & Ross genau die neue Watch-Option für Sie. Der Uhrmacher hat die BR-X3 vorgestellt, eine Sonderedition der BR-03, die von der Luftfahrt inspiriert ist und "für Liebhaber technischer Uhren mit kühnem Design gedacht ist".

Die Uhr gilt als "High-Tech-Instrument", das in ein 41 mm breites und 13,3 mm dickes Gehäuse aus Titan Grade 2 mit schwarzem Diamond-Like Carbon-Mikrostrahlfinish eingefasst ist. Sie verfügt auch über Leuchtharz und Seitensäulen an der Uhr, damit sie im Dunkeln effektiv leuchten kann, undCalibre BR-CAL.323 der Zeitmesser mit einer Gangreserve von rund 70 Stunden wird durch ein saphirgrün getöntes, entspiegeltes Gehäuse und einen schwarz getönten Gehäuseboden geschützt.

Sie verfügt über eine Wasserdichtigkeit von bis zu 180 Metern, ein durchbrochenes schwarzes Kautschukarmband und eine schwarze Diamond-Like Carbon-Schnalle aus mikrogestrahltem Titan. Und ja, für jeden, der dies liest und jetzt den Atem anhält für den Preis, wird die Uhr ganz und gar nicht billig sein...

Bell & Ross weist darauf hin, dass es sich um ein Modell in limitierter Auflage handelt, das insgesamt 250 Einheiten umfasst, wobei Sie mit jeder Einstellung einen völlig vernünftigen Betrag von 13.900 € erhalten. Die gute Nachricht ist, dass die Lieferung beim Kauf nur zwei Tage dauern sollte.

