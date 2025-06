Belkin steigt mit spezieller Nintendo Switch 2-Ausrüstung in das Geschäft mit Gaming-Zubehör ein

HQ

Die Einführung des Nintendo Switch 2 ist nicht nur ein riesiger Deal für den japanischen Konsolenhersteller und Fans auf der ganzen Welt, sondern auch ein großer Moment für den Elektronikhersteller Belkin, der den Mega-Moment als Chance nutzt, um in das Geschäft mit Gaming-Zubehör einzusteigen.

Belkin, das in der Vergangenheit typischerweise für seine Powerbanks bekannt war, hat eine Kollektion von Nintendo Switch 2 -Geräten angekündigt, die zwei Gehäuseoptionen und auch eine Displayschutzfolie umfasst.

Was den letzten Punkt angeht, so ist die Displayschutzfolie nicht nur so konzipiert, dass sie Ihren Bildschirm frei von Kratzern und Schmutz hält, sondern auch als Antireflexionsmaßnahme für alle dienen, die die Konsole im Freien oder in hellen Umgebungen verwenden. Es ist als TemperedGlass Anti-Reflective Screen Protector for Nintendo Switch 2 bekannt und wird sogar mit einem Applikatorwerkzeug geliefert, um sicherzustellen, dass Sie den Schutz auftragen können, ohne dass sich Blasen bilden oder ohne dass er schief und falsch ausgerichtet wird.

Wenn man sich die Fälle ansieht, ist die rudimentärere und erschwinglichere Option die Travel Case for Nintendo Switch 2, wobei diese genau das tut, was sie verspricht. Die Hülle bietet Platz für das Nachfolgesystem, eine Handvoll Spielkassetten in einem handlichen Taschensystem und dann auch noch Platz für eine kleine Menge zusätzlicher Extras, zum Beispiel ein USB-Kabel, sowie Platz für einen AirTag, falls Sie das Gehäuse und die Konsole verlegt haben.

Die größere Option ist die Charging Case for Nintendo Switch 2, und hier kommen das Know-how und die Fähigkeiten von Belkin ins Spiel. Wie bei der anderen Hülle gibt es auch bei dieser Option Platz, um eine Switch 2, eine Handvoll Spielkassetten, eine kleine Menge anderer Extras wie ein Kabel und eine spezielle Tasche für einen AirTag zu verstauen. Hinzu kommt ein zusätzlicher Bereich unter der Konsole, in den eine 20.000 mAh Belkin Powerbank gesteckt ist, die genügend Platz bietet, um ein Kabel von ihr zu den gespeicherten Switch 2 zu führen, damit sie während des Tragens aufgeladen werden kann. Die Powerbank kann leicht entnommen und aufgeladen werden, und hier ist der eigentliche Kicker; Dieses Gehäuse ist auch rückenkompatibel, d.h. durch die Verwendung von kleinen herausnehmbaren Einsätzen können Sie es auch für eine reguläre Switch oder eine OLED-Version verwenden.

Beide Gehäuse sind in einigen Farboptionen erhältlich, sei es Charcoal, Sand oder Green, und die Preise für die drei Zubehörteile finden Sie unten. Alle drei sind jetzt auf der Belkin-Website verfügbar.