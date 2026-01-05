Belkin präsentiert im Rahmen der CES 2026 eine Reihe neuer Gaming-Zubehörteile

HQ

Es ist wieder die Zeit des Jahres, in der Technologieunternehmen aus aller Welt nach Las Vegas strömen, um die stets spannende CES-Show zu besuchen. Obwohl es die ganze Woche über Enthüllungen und Neuigkeiten geben wird, ist Belkin bereits aufgetaucht und präsentiert die nächste Phase seiner Gaming-Accessoire-Kollektion, die sich größtenteils auf die Nintendo Switch 2 konzentriert.

An vorderster Front steht der Charging Case Pro, der auf dem bestehenden Ladegehäusemodell des Unternehmens aufbaut und sein Angebot erweitert, indem er ein schlankeres, integriertes Powerbank-Design bietet, das auf Komfort ausgelegt ist. Dadurch können Nutzer das Paket aufladen, ohne das Gehäuse öffnen zu müssen, wobei das neue klappbare Powerbank-Design auch als Tischständer dient. Dieses Zubehör kostet 99,99 $.

Darüber hinaus hat Belkin drei neue Powerbank-Modelle vorgestellt, darunter die 10.000 mAh UltraCharge Pro Power Bank, die zwei Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen kann und einen magnetischen Ring zum Anschließen der Geräte besitzt. Zu den anderen Modellen gehören das 5.000-mAh-Format BoostCharge Slim Magnetic Power Bank mit einem kamerafreundlichen Design und das UltraCharge Pro Laptop Power Bank mit einer beeindruckenden Kapazität von 27.000 mAh.

Diese werden mit zwei neuen kabellosen Ladegeräten kombiniert, die das Qi2-fähige UltraCharge Pro 2-in-1 Convertible Charger und das kompakte und zusammenklappbare UltraCharge Modular Charging Dock umfassen. Dann gibt es schließlich die neue Low-Latency ConnectAir Wireless HDMI Display Adapter und die Versatile Connect 8-Port Dual Display USB-C Hub, die weitere Möglichkeiten bieten, Geräte miteinander zu verbinden.

Abgesehen von der Pro Switch 2 -Hülle wird jedes Produkt im März oder darüber hinaus erscheinen, wobei die Switch 2 -Hülle jetzt auf Belkins Website erhältlich ist.