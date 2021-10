Beliebter denn je: Im August tummelten sich 141 Millionen Spieler in Minecraft

HQ

Mojang Studio veranstaltete am Wochenende eine digitale Online-Präsentation, die wir für euch begleitet haben. Alle Informationen zu den geplanten Minecraft-Updates haben wir für euch in einem umfangreichen Artikel zusammengefasst, doch etwas, das einige vielleicht verpasst haben könnten, ist die erneute Bestätigung, dass der Titel in all den Jahren nicht an Popularität verloren hat.

Erst vor kurzem hat Minecraft einen neuen Spielerrekord aufgestellt: 141 Millionen Menschen sollen das Game laut Angaben der Entwickler im August gespielt haben, was etwas über dem letzten Allzeithöchststand vom April (m=140 Millionen Nutzer) liegt. All diese Leute werden sich sicher freuen, wenn Mojang in wenigen Wochen das kostenlose Update Caves & Cliffs: Part II veröffentlicht.

Mojang hat außerdem verraten, dass sich inzwischen mehr als 500.000 Menschen aus China mit dem Spiel verbunden haben. Eine Version von Minecraft ist dort allerdings auch kostenlos spielbar und sie wird von Netease zensiert.