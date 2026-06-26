Belgische Schweine haben Schwierigkeiten, wenn die Temperaturen auf 38 °C steigen

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Die anhaltende Hitzewelle in Europa betrifft nicht nur Menschen, sondern auch Tiere. In Belgien kämpfen Schweine mit den hohen Temperaturen, die in einigen Gebieten bis zu 38 Grad erreicht haben.

Schweine gedeihen normalerweise am besten bei Temperaturen zwischen 16 und 22 Grad und haben Schwierigkeiten, ihre Körperwärme zu regulieren. Laut dem belgischen Landwirt Sanders Palmans suchen die Tiere daher Erleichterung, indem sie sich auf den Boden legen, wo die Temperatur niedriger ist.

"Es ist zu heiß für sie. Sie suchen Kühle und drücken sich gegen den Boden. "Dort ist es am coolsten", sagte Palmans den Medien.

Die extreme Hitze hat in mehreren europäischen Ländern zu Wetterwarnungen geführt, wo in einigen Gebieten die Temperaturen voraussichtlich bis zu 40 Grad Celsius erreichen oder überschreiten werden. Unterdessen hat Schweden auch Warnungen vor hohen Temperaturen in den kommenden Tagen herausgegeben.