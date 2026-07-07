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Belgien besiegte die USA im Achtelfinale der Weltmeisterschaft mit 4:1, wobei Spieler angaben, dass die Folarin-Balogun-Affäre, die von der FIFA trotz einer offiziellen Ein-Spiel-Sperre wegen der roten Karte freigegeben wurde, sie motiviert habe, "auf dem Spielfeld zu reagieren".

Trumps Anruf zum FIFA-Präsidenten Gianni Infantino und die Aufhebung der Sanktion sorgten für Aufruhr in der Fußballwelt, da Balogun, ein 25-jähriger Stürmer, der für Monaco spielt, mitten im Sturm keine eigene Schuld hatte, außer ein rücksichtsloses Foul zu begehen und wie viele Fußballe die Konsequenzen zu tragen, manche häufiger als andere.

Rudi García, der belgische Trainer, lobte Balogun, weil er laut Reporter Peter Rutzler nach dem Spiel und nach einer schrecklichen Niederlage auf ihn zukam und mit ihm sprach. "Er ist gekommen, um mit mir zu sprechen. Das hat mir wirklich gefallen", sagte García. "Es ist nicht seine Schuld, er ist nicht schuld, das habe ich ihm gesagt. Ich schätze die Absicht, mit mir zu sprechen."

Das Foul gegen Bosnien, das die ganze Balogun-Affäre auslöste

Balogun machte dieses Tackling im vorherigen Spiel der USA gegen Bosnien und Herzegowina, das als gefährlich eingestuft wurde, obwohl er Tarik Muharemović auf den Knöchel trat und keine Verletzung erlitt. Dafür erhielt er eine direkte Rote Karte, wurde aus dem Spiel verwiesen, erhielt eine Spielsperre (die später auf Bewährung für ein Jahr suspendiert wurde) und eine Geldstrafe von 40.000 US-Dollar, wobei der US Soccer Federation für die Zahlung solidarisch haftbar gemacht wurde.