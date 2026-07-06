Belgiens Trainer Rudi Garcia reagiert auf die Freigabe von Balogun durch die FIFA: "Ich wusste nicht, dass heute 1. April ist"

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Rudi Garcia, Cheftrainer der belgischen Fußballnationalmannschaft, hat auf die Nachricht reagiert, dass die FIFA Folarin Balogun von seiner Einspiel-Sperre entlastet hat, weil er eine direkte Rote Karte erhalten hatte, und er wird für das WM-Spiel gegen Belgien am Montag (Dienstag, 7. Juli um 14:00 Uhr CEST, 13:00 Uhr BST) zur Verfügung stehen.

"Ich wusste nicht, dass bei der FIFA-Weltmeisterschaft der fünfte Juli jetzt der erste April ist und es 1. April ist", sagte Garcia auf der Pressekonferenz am Sonntag und bezog sich auf die Erklärung des Königlichen Belgischen Fußballverbands (RBFA), die Stunden zuvor gesendet worden war. "Wir verteidigen weder die Nationalmannschaft noch den Verband, wir verteidigen den Fußball mit seiner Ethik und Integrität."

Torwart Thibaut Courtois sagte ebenfalls auf der Pressekonferenz, dass sie, wenn die Entscheidung früher getroffen worden wäre, mehr Zeit zur mentalen Vorbereitung hätten haben können, aber dass "für uns als Spieler nichts ändert" und sie sich auf das Spiel konzentrieren werden, egal wer spielt. Laut Reuters war Garcia schließlich müde von Fragen zu diesem Thema und stellte nur Fragen zu sportlichen Themen.

Der Königliche Belgische Fußballverband (RBFA) erklärte, er sei "erstaunt" über die Entscheidung und erklärte, die FIFA habe gegen ihre eigenen Artikel bezüglich automatischer Sperren nach roten Karten verstoßen. " Um die legitimen Rechte aller teilnehmenden Teams zu schützen und die grundlegenden Prinzipien des fairen Spiels in unserem Sport sowohl bei dieser FIFA-Weltmeisterschaft als auch bei zukünftigen Ausgaben des Turniers zu schützen, prüft die RBFA alle möglichen Optionen."