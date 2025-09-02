Belgien will Palästinenserstaat auf UN-Gipfel anerkennen

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Belgien hat bestätigt, dass es während der UN-Generalversammlung in diesem Monat einen palästinensischen Staat anerkennen wird, und schließt sich damit einer wachsenden Zahl westlicher Nationen an, die sich für einen eigenen Staat einsetzen.

Der Schritt, der am Dienstag von Außenminister Maxime Prevot angekündigt und als Teil einer von Frankreich und Saudi-Arabien geführten Initiative vorgestellt wurde, wird sowohl als humanitäre Antwort auf die Krise in Gaza als auch als politisches Signal gegen Israels Siedlungsausbau dargestellt.

Neben der Anerkennung plant Belgien gezielte Sanktionen gegen israelische Unternehmen. Die Entscheidung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die europäischen Partner uneins darüber sind, wie weit sie Druck auf Israel ausüben sollen, während Washington darauf besteht, dass ein palästinensischer Staat nur durch direkte Gespräche entstehen kann.