Belgien untersucht mögliche "Spionageoperation" nach Sichtung von Drohnen in der Nähe des Atomwaffenstützpunkts

HQ

Die belgischen Behörden untersuchen eine mutmaßliche ausländische Spionageoperation, nachdem Drohnen in der Nähe des Luftwaffenstützpunkts Kleine Brogel gesichtet wurden, einer Militäranlage, von der angenommen wird, dass sie taktische Atomwaffen der Vereinigten Staaten beherbergt.

Verteidigungsminister Theo Francken sagte, dass in zwei aufeinanderfolgenden Nächten, vom 1. auf den 3. November, Drohnen in der Nähe des Stützpunkts aufgetaucht seien, was er als zweiphasige Operation beschrieb.

"In der ersten Phase wurden kleine Drohnen eingesetzt, um die Funkfrequenzen unserer Sicherheitsdienste zu testen." Francken sagte dem öffentlich-rechtlichen Sender RTBF (via Defense News). "Die zweite setzte größere Drohnen ein, um das Gebiet und die Menschen zu destabilisieren. Es gleicht einer Spionageoperation, von wem, weiß ich nicht.«

Der Vorfall ist der jüngste in einer Reihe von 14 nicht identifizierten Drohnensichtungen in ganz Europa in den letzten zwei Monaten, die hauptsächlich auf militärische Standorte und Flughäfen mit doppeltem Verwendungszweck abzielten.

Kleine Brogel beherbergt die belgische F-16-Flotte und soll F-35-Kampfjets erhalten, von denen die ersten im vergangenen Monat eingetroffen sind. Der Stützpunkt ist auch einer von mehreren europäischen Standorten, von denen angenommen wird, dass sie US-Atomwaffen lagern, obwohl Washington ihre Standorte nicht offiziell bestätigt.

Das Center for Arms Control and Non-Proliferation schätzt, dass etwa 100 taktische Atomwaffen der Vereinigten Staaten in fünf NATO-Ländern auf sechs Stützpunkten stationiert sind, darunter Kleine Brogel.

Die Welle von Drohnenangriffen erreichte zwischen dem 20. September und dem 5. Oktober ihren Höhepunkt, wobei mehrere Sichtungen in Dänemark, Norwegen, Deutschland und Belgien gemeldet wurden. Die meisten Flüge fanden nachts statt und umfassten Gruppen von Drohnen, die in Formation flogen.

Ein Bericht des französischen Instituts für internationale und strategische Angelegenheiten (IRIS) deutet darauf hin, dass einige der Vorfälle (insbesondere in Dänemark) politische Motive gehabt haben könnten, da das Land derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat.